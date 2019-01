EM CEARÁ-MIRIM, GLOBO FC E ASSU EMPATAM SEM GOLS NO ESTÁDIO BARRETTÃO

Jogo em Ceará-Mirim foi muito travado e as equipes tiveram poucas chances ofensivas

Em Ceará-Mirim, Globo FC e Assu se enfrentaram pela segunda rodada do Campeonato Potiguar 2019. Com aspecto tático semelhante, as equipes fizeram um confronto muito travado e tiveram poucas oportunidades ofensivas. Apesar dos oito minutos de acréscimos na etapa final, as equipes não conseguiram balançar a rede e empataram sem gols no Estádio Barrettão.

Na próxima rodada, o Globo FC vai enfrenta na próxima quinta-feira (17) o Santa Cruz. O jogo é válido pela terceira rodada e está marcado para as 20h, na Arena das Dunas. Enquanto isso, o Assu entra em campo em confronto válido pela quarta rodada contra o Potiguar. O jogo está marcado para o dia 20 de janeiro, às 16h, no Estádio Edgarzão.

Foto: Rhuan Carlos / Globo FC