Em Caraúbas, contagem regressiva para dar início à terceira Expoeste 2019

Faltam 04 dias para dar início a uma das maiores feiras agropecuárias da região do Médio Oeste Potiguar que acontecerá em Caraúbas, RN, nos dias 11 a 14, com diversas atrações culturais.

Com apoio importante como o do Governo do Estado, a 3ª edição da Feira de Exposição Agropecuária de Caraúbas – III Expoeste realizada pela Prefeitura de Caraúbas e Associação dos Criadores de Cabra Leiteira do Litoral Agreste Potiguar – Aclap está sendo esperada com muita ansiedade pela população.

Comércios já se preparam, setor hoteleiro recebendo reservas, restaurantes e bares organizando estoques, lojas do ramo de roupas e sapatos repondo estoques para a grande venda no período da feira.

De acordo com os lojistas é um período muito bom para vendas e negócios onde todos lucram, pois a Expoeste também tem a parte cultural que ajuda o comerciante a faturar.

Além de exposições dos animais, realização de concursos, também acontecerão festas sociais que atrairão um grande público.

“Estamos nos últimos detalhes para receber um grande público que virá prestigiar mais uma Expoeste. Feira esta que está mudando a cara da região no setor de investimento agropecuário”, enfatizou o prefeito Juninho Alves.

PMC/Assecom