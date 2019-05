Em Assu, Polícia Civil prende os envolvidos no assassinato de Júnior Sena

As Polícias Civil e Militar de Assu-RN, sob os comandos do Delegado Dr. Paulo Pereira e do Coronel Assis Santos, do 10° BPM, deflagraram ontem, 23, a operação JANO, que resultou na prisão temporária de Janeilton Ferreira da Fonseca, com 18 anos de idade, réu confesso do crime de latrocínio, praticado contra a pessoa de Junior Sena, na madrugada do dia 09/05/2019, em Assu-RN e de José Jadson Coelho Martins, de 25 anos de idade, também réu confesso pelo latrocínio praticado contra a pessoa de Junior Sena, -Jallyson Kenedy Vitorino da Silva, de 26 anos de idade, pelo crime de receptação, compra do aparelho de telefone celular roubado, de Junior Sena, que estava sob o poder de Jadson Coelho e Bruno Lima de Araújo, vulgo BRUNO BOROCOCHÔ, de 24 anos, acusado e réu confesso de práticas de assaltos na cidade de Assu-RN, inclusive da Panificadora de Toinho Albano, no bairro do IPE, no do 03/04/2019, às 19h, juntamente com o comparsa Janeilton. Os quatro acusados serão encaminhados para o sistema prisional do estado do Grande do Norte, onde ficarão à disposição da justiça

A operação Jano foi bem planejada e obteve êxito de 100% de êxito. O nome dado à operação faz menção ao Deus da Paz, na mitologia grega, e foi escolhido como forma de desejar paz à família de Junior Sena, bem como à toda população do Vale do Assu.