Elenco e músicos se preparam para o Chuva de Bala deste ano

O espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró é uma adaptação do texto do poeta e escritor potiguar Tarcísio Gurgel, com produção genuinamente mossoroense, que leva ao palco artistas locais com a sagrada tarefa de contar e cantar a história que enche de orgulho quem é de Mossoró e quem vem para prestigiar. Os ensaios com elenco e músicos já estão acontecendo diariamente e a estreia vai acontecer em 13 de junho.

Além da nova roupagem, com a temática que homenageia o poeta e cordelista Antônio Francisco, e das músicas cantadas ao vivo, o espetáculo terá novidade nos três personagens principais em torno na história: o prefeito Rodolfo Fernandes e os cangaceiros Lampião e Jararaca.

Damásio Costa esteve em 16 dos 18 anos de exibição do Chuva de Bala, mas afirma que viver o prefeito Rodolfo é como se fosse a primeira vez no espetáculo. “É o papel mais difícil que eu vou fazer até agora. Eu estou ansioso, estou estudando, me preparando, fazendo o meu melhor para este personagem tão importante”, afirmou.

Já Jeyson Leonardo está pela quarta vez na pele do temido Lampião, mas, segundo ele, pela proposta da edição deste ano, tudo se faz novo. “Talvez hoje eu queira trazer uma identidade mais pernambucana dele, trazer um pouco do sotaque, da malícia, brincar com a questão do espírito, essa alma que está vagando ainda e que eleva essa história por vários anos”, disse.

O diretor Marcos Leonardo falou sobre o elenco deste ano. “O espetáculo é uma troca de experiências para todos que participam. Temos atores experientes que estão desde a primeira edição, outros que estão estreando, mas todos se esforçando pelo teatro e pela importância história que o espetáculo carrega”, destacou.

A temporada deste ano será entre os dias 13 e 28 de junho, sempre de quinta a domingo, a partir das 21h, no adro da Capela de São Vicente.