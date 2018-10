Eleições 2018: Deputado federal mais votado no Rio, Hélio Negão

“Vamos acabar com essa divisão de classe! Somos todos iguais! Minha cor é o Brasil! A força do Brasil é a união do seu povo!”

O subtenente do Exército Hélio Fernando Barbosa Lopes colocou essa mensagem em suas redes sociais, comemorando o fato de ter sido o deputado federal mais votado no Estado Rio e desafiou quem vê o presidenciável Jair Bolsonaro como racista.

“No PSL do racista Bolsonaro, um negro foi o mais votado no Estado do Rio de Janeiro”, destacou, em uma foto ao lado do presidenciável, cujo sobrenome adotou em sua candidatura: Hélio Bolsonaro 1720.

Hélio foi escolhido como homem de confiança do capitão reformado, que o conhece há cerca de 10 anos por sua atuação no Comando Militar Leste. Segundo informações, Bolsonaro viu o amigo militar como a pessoa certa para substituí-lo e chefiar sua equipe em seu gabinete na Câmara dos Deputados – que ficará vago após quase 28 anos, com os sete mandatos sucessivos que exerceu no Congresso.