Eleições 2018 apresenta mudanças para candidatos, partidos e eleitores

O financiamento público exclusivo, por meio de um fundo especial no valor de R$ 1,7 bilhão distribuído entre os partidos com representação no Congresso Nacional não foi a única alteração introduzida nas eleições deste ano. Além disso, a disputa conta com um teto de gastos para as campanhas. A contribuição pela internet nas “vaquinhas virtuais”, é permitida, bem como a doação de pessoas físicas. Houve mudanças nas regras da propaganda eleitoral, que ficou mais curta, com menos tempo no rádio e na TV para os candidatos. Foi estabelecida uma maior participação feminina nas eleições, com cotas e recursos para as candidatas.

Pela primeira vez os candidatos a deputado federal, estadual e distrital precisam atingir uma votação mínima para se eleger. Precisam obter 10% do quociente eleitoral, que é a quantidade de votos válidos dividida pelo número de vagas em cada estado. A intenção é inibir a figura do “puxador de votos” do partido ou coligação, aquele candidato popular que ajuda a eleger outros com votação pouco expressiva. Além disso, diminui a importância do voto de legenda — que fortalece o partido, mas não ajuda o candidato a alcançar a votação nominal mínima e conquistar uma vaga.

Assim, no caso de um partido ou coligação conquistar quatro vagas na Câmara, mas somente três de seus candidatos atingirem os 10% do quociente eleitoral, a chapa perderá uma das cadeiras e a vaga será redistribuída a um candidato com essa votação mínima em outro partido ou coligação.

A cláusula de desempenho foi mais uma mudança. Ela estabelece que o resultado da votação nas urnas é uma exigência para o acesso ao fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuita. Cada partido deverá ter ao menos 1,5% dos votos válidos nacionais para deputado federal. As regras ficarão mais rígidas até 2030. A cada eleição esse valor aumenta em 0,5%. Dessa forma, o percentual deverá chegar a 3%.

Outra novidade é que, no ato da votação, o eleitor agora pode substituir o documento impresso pelo aplicativo Título de Eleitor Digital. Confira a seguir as novas regras para esta eleição: