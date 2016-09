Eleições 2016: Justiça Eleitoral disponibilizará 9 aplicativos para dispositivos móveis

As eleições brasileiras são internacionalmente reconhecidas pelo alto nível tecnológico. Para compor esse cenário de inovações, a Justiça Eleitoral disponibiliza para o pleito municipal deste ano, 9 aplicativos para dispositivos móveis (smartphones e tablets – nos sistemas IOs e Android), que tem a função de auxiliar os eleitores e os próprios servidores durante o pleito.

Desde o momento que a tecnologia ganhou destaque e se tornou o carro chefe do processo eleitoral, a Justiça Eleitoral busca o desenvolvimento e o aprimoramento dessas ferramentas, sempre introduzindo inovações. “Os aplicativos móveis aproximam o eleitor à Justiça Eleitoral, uma vez que eles podem ser acessados a partir de qualquer tablet ou smartphone com acesso à Internet. A partir dos aplicativos disponibilizados pela Justiça Eleitoral este ano o eleitor poderá fazer denúncias de crimes ou infrações eleitorais, acompanhar as propostas e os gastos dos candidatos, conhecer mais sobre as atividades e direitos dos mesários, consultar o seu local de votação, acompanhar a totalização e a divulgação dos resultados, comprovar que os dados impressos nos boletins de urna ao final da votação são os mesmo que foram processados e divulgados pelo TSE, além de ter acesso à várias outras informações”, disse o secretário de Tecnologia da Informação do TRE/RN, Marcos Maia. “Todos os aplicativos foram desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho JE Mobile, coordenado pelo TSE e composto por desenvolvedores de vários TRE’s. O TRE-RN integra este Grupo de Trabalho e foi responsável pelo desenvolvimento do aplicativo Agenda JE, que permite ao eleitor consultar as principais datas e atividades do calendário da transparência e do calendário eleitoral”, completou.

Aplicativos

Agenda JE

No aplicativo “Agenda JE” estão todos os acontecimentos previstos para a eleição, apresenta o Calendário Eleitoral integrado ao serviço “Calendário da Transparência”, que disponibiliza todos os eventos que buscam a auditoria e a transparência, com a participação da sociedade e das entidades interessadas no processo, como datas importantes que o eleitor pode acompanhar por meio de audiências publicas. O dispositivo, que foi desenvolvido pelo TRE do Rio Grande do Norte, faz notificação automática com vinte, dez e dois dias de antecedência para o encerramento de todos os prazos constantes nos calendários. O recebimento de notificações pode ser desabilitado pelo usuário.

JE Processos

Outro app que também já está disponível é o “JE Processos”. A solução que, não está ligada exclusivamente à eleição, permite o acompanhamento do trâmite dos processos do Sistema de Acompanhamento Processual e do Processo Judicial Eletrônico. O usuário pode consultar por nome da parte, nome do advogado ou número do processo. Também é possível favoritar e visualizar a lista de processos desejados. O aplicativo exibe os andamentos, relator do caso, origem, ementa, partes e advogados, decisões e publicações do processo.

Boletim na Mão

O resultado do pleito municipal de 2016 poderá ser conferido por meio do código QR Code – um código de barras em 2D que pode ser escaneado pela maioria dos aparelhos celulares que têm câmera fotográfica e permitirá que qualquer cidadão acesse de forma rápida, segura e simplificada as informações contidas nos Boletins de Urna (BU), que são impressos após o encerramento da votação e afixados em quadros de aviso nas seções eleitorais. A ferramenta já está disponível na plataforma Google Play e estará disponível até quinta-feira, 29, na Apple Store.

Candidaturas

O aplicativo “Candidaturas” foi um dos aplicativos que teve grande procura em 2014. O serviço permite que o eleitor acompanhe o seu candidato. Nele, os eleitores e demais interessados poderão acessar as seguintes informações: nome completo do candidato, nome escolhido para urna, número, situação do registro de candidatura, cargo, partido, coligação e, ainda, o link para o site do candidato. Todas essas informações são obtidas diretamente das bases de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que são atualizadas diariamente. Uma novidade para 2016 é a exibição dos dados da prestação de contas do candidato.

Eleições 2016

Este app irá reunir informações para o eleitor em uma única tela, como situação do título, orientações sobre justificativa, local de votação, informações sobre propaganda eleitoral e contatos do Disque-Eleitor. O aplicativo vai trazer ainda links para notícias divulgadas pela Assessoria de Comunicação social do TSE, vídeos produzidos para o YouTube e perfis oficiais da Justiça Eleitoral em mídias sociais, além de acesso direto a todos os outros aplicativos desenvolvidos para o pleito de 2016. O aplicativo está disponível na plataforma Google Play e até quinta-feira (29/09) estará disponível na plataforma Apple Store.

Pardal

A solução “Pardal” é um aplicativo que tem sido utilizado desde as eleições de 2012, pontualmente no Espírito Santo, onde ele foi criado. No pleito de 2014, também foi utilizado de forma localizada por alguns Estados. Para as Eleições 2016, o App passou a ter abrangência nacional. Por meio da ferramenta, os eleitores poderão notificar irregularidades e não conformidades nas campanhas. Só no Rio Grande do Norte já foram registradas mais de quatro mil denúncias.

Onde votar

O aplicativo “Onde votar” foi criado pela Justiça Eleitoral para facilitar o acesso do eleitor brasileiro ao local de votação e aos postos de justificativa, caso esteja fora do seu domicílio eleitoral. O aplicativo funciona como um guia que auxilia os eleitores que estão em dúvida sobre a zona ou seção em que votam. Ele traz o endereço dos locais de votação e dos postos de justificativa em todo o Brasil, permitindo ao cidadão fazer a consulta de forma rápida e segura, diretamente das bases nacionais da Justiça Eleitoral. A novidade para este ano é que o App vai georreferenciar o local de votação para o eleitor através de mapas. No RN, já estão georreferenciados os locais de votação das seguintes cidades:

– Natal

– Parnamirim

– São Gonçalo do Amarante

– Apodi

– Cerro Corá

– Currais Novos

– Felipe Guerra

– Lagoa Nova

– Vila Flor

O trabalho de Georreferenciamento ainda está em andamento nas seguintes cidades :

– Caicó

– Assu

– Mossoró

– Santo Antônio

O App deve estar disponível para download nas lojas Apple Store e Google Play até quinta-feira, 29.

Resultados

O aplicativo “Resultados” foi um dos mais acessados na Apple Store em 2014. Por meio do software é possível acompanhar, em tempo real, os dados de todo o Brasil e visualizá-los a partir de consulta nominal, que apresenta o quantitativo de votos totalizados para cada candidato com a indicação dos eleitos ou dos que foram para o segundo turno. Também é possível selecionar os candidatos favoritos e visualizá-los com destaque. Os resultados do primeiro turno serão divulgados, via aplicativo, a partir das 17h do dia 2 de outubro. Nos municípios em que houver segundo turno, as informações estarão disponíveis a partir das 17h do dia 30 de outubro.

O aplicativo já está disponível na plataforma google play e na Apple Store, até quinta-feira, 29.

Mesários

O aplicativo Mesários, ferramenta com instruções e orientações para complementar o treinamento dos cerca de dois milhões de colaboradores que vão participar do processo eleitoral, já está disponível para ser baixado gratuitamente na Google Play e Apple Store. Só aqui no RN são cerca de 29 mil mesários que através do app podem ter acesso a procedimentos a serem executados na seção eleitoral no dia da eleição, dicas e soluções, calendário com datas importantes e um quiz com três níveis de dificuldade, para que o cidadão possa testar seus conhecimentos. Além disso, o App indica o caminho para acessar conteúdos on-line, como manuais e vídeos de treinamento.