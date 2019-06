Elba Ramalho canta Ave Maria Sertaneja a partir das 18h, no Boca da Noite

Está chegando ao fim mais uma edição do Mossoró Cidade Junina. O Boca da Noite fecha com chave de outro a programação de shows do evento e será iniciado a partir das 17h deste sábado, 29. Às 18h, a cantora Elba Ramalho inicia sua participação cantando a Ave Maria Sertaneja, ao lado do Teatro Dix-huit Rosado.

O Boca da noite terá três trios que iniciam o percurso a partir das 17h, fazendo o mesmo trajeto do Pingo da Mei Dia, entre as ruas Frei Miguelinho e João da Escóssia.

PROGRAMAÇÃO DO BOCA DA NOITE

17h – Banda Bakulejo – Trio Backstage

17h – Forró Classe A – Trio Oxigênio

18h – Elba Ramalho – Trio Absolut

19h – Municipal Santos – Trio Backstage

19h – Thyalis Martins – Trio Oxigênio

20h – Furacão Love – Trio Absolut

21h – Tuca Fernandes – Trio Oxigênio

21h – Caddu Rodrigues – Trio Backstage

Agência Brasil