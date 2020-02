Educação realiza mais uma convocação de professores do Processo Seletivo

Mais 30 professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado da Educação foram convocados pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal da Administração. Todos os convocados têm formação na área de Pedagogia e irão atuar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental dos Anos Iniciais (do 1° ao 5° Ano).

Os convocados devem se apresentar na sede da Secretaria Municipal de Administração, na Rua Idalino de Oliveira, no bairro, das 7h às 13h, no prazo de 15 dias, a contar a partir da data de publicação do edital de convocação. No ato o convocado deve estar munido de todos os documentos para comprovar a habilitação no cargo de professor.

“Todas as medidas estão sendo tomadas de forma antecipada e planejada, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, para que o Ano Letivo 2020 seja iniciado com professores ocupando todas as salas de aula das unidades de ensino. A política desta gestão é de fortalecer o ensino público e oferecer uma educação de qualidade aos alunos da nossa rede”, destacou a secretária municipal de Educação, Magali Delfino.

A relação dos convocados foi publicada no Jornal Oficial de Mossoró (JOM), n°547B, de 6 de fevereiro de 2020. A relação pode ser acessada neste link http://jom.prefeiturademossoro.com.br/2020/02/07/jom-n-o-547b/.

