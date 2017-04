Editora do IFRN lança 40 títulos e nova identidade visual

Dar visibilidade às obras que buscam contribuir na disseminação do conhecimento: com esse mote, a Editora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) lança, no próximo dia 27 de abril, os livros editados e publicados referentes à 2016. Realizado para a comunidade acadêmica e convidados, o lançamento acontecerá na Academia Norte-rio-grandense de Letras (ANRL) e contará com a exposição dos títulos e com a presença de parte dos autores. O evento começará às 19h.

Realizado anualmente, em 2017 o evento terá uma configuração diferente: serão 40 obras lançadas, das quais 23 são impressas e as demais são em formato eletrônico. “É a primeira vez que lançamos uma quantidade de obras tão significativa e justo nesse momento, que representa uma nova etapa nas atividades da Editora”, disse Darlyne Fontes, coordenadora da Editora.

Dentre as obras, que contam com mais de 250 autores, entre organizadores, autores e coautores, há os livros “Manual Lúdico de Química”, de Michele Asley Alencar, Luciana Medeiros Bertini e Francisca Belkise de Freitas Moreira e “Barruadas e catabilhos”, de Auridan Dantas, diretor de gestão de pessoas do Instituto.

“Sabemos que as editoras das instituições dão vazão à produção científica de cada instituição. No caso do IFRN, essa vazão ser estendida a autores não-científicos, como é o caso do meu segundo livro de crônicas, é ainda mais relevante, pois mostra a oportunidade que a instituição oferece, mostra que há interesse em publicações diferenciadas”, disse Auridan. Para o autor, “Barruadas e catabilhos” surge como mais um reforço da linguagem popular nordestina enquanto cultura, que ele procura ajudar a manter viva. “Eu aproveito para rir de mim mesmo e fico muito feliz em saber que outras pessoas conseguem rir de tudo que ali está escrito, as coisas de beradeiro, justificou.

Já a Coleção Corpo e Educação, concebida através de uma parceria com Université Paris Descartes e com a Universidade Federal do RN, conta com seis títulos, como o “Em cada canto um conto”, da professora Maria Elizabete Sobral Paiva de Aquino, do CampusCeará-Mirim. Outras parcerias são “Dialogar é preciso”, de Renato Araújo Teixeira e coautores, numa coedição com a Editora do Instituto Federal do Goiás (IFG) e “Políticas para a educação superior e profissional no Brasil: cenários e desafios”, das autoras Andrezza Nascimento e Andrea Vale, também com coautores, em uma parceria entre o IFRN e a Universitas/BR, rede acadêmica que conta com pesquisadores de universidades e de diferentes instituições de ensino.

A cerimônia de lançamento contará, além das falas de autoridades, autores e organizadores das obras, com apresentação musical.

Política Editorial

Setor integrante da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, a Editora do IFRN celebra seus 12 anos de atuação com o lançamento de sua nova Política Editorial, com a publicização da nova identidade visual da editora e com a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre o Instituto e a ANRL, que culminará com o Selo Notáveis do RN: lidando com diversas frentes de trabalho, o plano inicial é de que haja a edição e publicação de até três obras dos imortais potiguares por ano.

Essas atividades múltiplas revelam o esforço do setor, há um ano envolvido no projeto: “a equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação trabalhou muito na produção deste trabalho, dando suporte a esses pesquisadores e construindo a nova política da editora. Eu, então, gostaria de ressaltar o louvável esforço deles nesse período de um ano, quando a editora teve um hiato em suas publicações para, dedicadamente, atender às demandas que darão nova cara a nosso trabalho”, complementou a coordenadora.

Quanto à nova política da Editora do IFRN, Darlyne destacou uma das principais inovações, a submissão de títulos através de edital: “no momento em que renova sua identidade e se abre à cooperação com outros órgãos, a Editora reafirma o compromisso do Instituto com atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. Temos aqui um divisor de águas, pois isso nunca foi feito. A partir de agora, a submissão de títulos será de através de edital, com total obediência a um conjunto de regras, o que deixará o nosso trabalho mais transparente e equilibrado”, finalizou.

Serviço

O quê: Lançamento da edição 2016 – Editora do IFRN;

Quando: 27/04/2017, a partir das 19h;

Onde: Auditório e Salão da Academia Norte-Rio-grandense de Letras, em Petrópolis;

Como: Momento 01: apresentação das obras, lançamento do selo Notáveis do RN e da Coleção Corpo e Educação;

Momento 02: exposição dos livros e encontro dos autores com os convidados.