Edital destina R$ 3 milhões a empresas de exibição cinematográfica

A Agência Nacional do Cinema (Ancine) e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul lançaram nesta terça-feira (20) de março a Chamada Pública Proinfra – Concessão do Prêmio Adicional de Renda 2017/2018. O edital vai destinar R$ 3 milhões em apoio financeiro a empresas exibidoras brasileiras de pequeno e médio porte, com até 20 salas de cinema, em razão do volume e diversidade de longas-metragens brasileiros por elas exibidas.

De 20 de março até as 18h de 3 de maio, podem se inscrever pelo endereço as empresas exibidoras brasileiras com registro regular na Ancine que sejam proprietárias ou arrendatárias de no máximo 20 salas de cinema, considerados todos os complexos do grupo econômico a que participam e que estejam em dia com as obrigações de cota de tela.

O valor da premiação deve ser aplicado na própria atividade de exibição, para a cobertura de despesas relativas à manutenção e operação do complexo contemplado como custos com aluguel de equipamento ou imóvel, despesas com o sistema de controle de bilheteria e outras despesas operacionais, como, por exemplo, contas de luz, água e telecomunicações ou despesas com sistema de recepção de sinais via satélite.