Dupla leva moto de entregador para não pagar quatro sanduíches e um refrigerante

A noite da sexta-feira acabou com um registro policial inusitado.

Por volta das 23h uma das principais lanchonetes do Centro da cidade recebeu um pedido que parecia de rotina mas acabou resultando em mais um assalto nas ruas de Mossoró.

De posse de quatro sanduíches, um refrigerante, e R$ 22 de troco, o entregador saiu com destino ao local especificado, uma residência no conjunto Walfredo Gurgel, e ao chegar ao local foi surpreendido com a ação.

“Eles estavam me aguardando na rua, mostraram uma arma e anunciaram o assalto”, destaca o entregador José Marcondes, o Neném.

Segundo José Marcondes, os assaltantes recolheram o lanche, a motocicleta Honda Fan e sua carteira antes de deixarem o local.

“Poucos minutos antes eu tinha feito uma entrega próximo ao local onde eles me assaltaram. Talvez tenham visto e tenham tido a ideia de fazer o pedido para facilitar o assalto”, reforça o entregador.

A motocicleta foi localizada por volta das 3h, abandonada nas proximidades da escola Duarte Filho, a cerca de dois quarteirões do local do assalto.

Segundo o policial de plantão um telefonema anônimo dava conta de que uma motocicleta estava abandonada nas proximidades da escola.

Ao chegar no local a guarnição identificou que tratava-se da moto que havia sido roubada.

“É possível que a ligação tenha sido feita pelos próprios assaltantes para facilitar a localização do veículo”, destaca o policial.

O proprietário foi informado ainda de madrugada e se deslocou até a delegacia para receber o veículo.

“Como eles abandonaram a moto próximo do local talvez eles quisessem apenas o lanche e o dinheiro”, destaca José Marcondes.

Uma funcionária da lanchonete destacou que todos os pedidos externos são aceitos após a tomada de uma série de precauções. Após o incidente a empresa adotará novas medidas de segurança como forma de evitar o registro de novos casos.