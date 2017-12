Dupla é presa quando tentava realizar assalto em Mossoró

Dois jovens foram presos armados com um revólver e conduzindo uma moto roubada após tentarem assaltar um homem na noite da segunda-feira, 11 de dezembro, no Conjunto Abolição I, em Mossoró. A vítima estava armada e conseguiu deter a dupla até a chegada da polícia. João Felipe Silva de Oliveira, de 18 anos, e o comparsa, de 15 anos de idade, foram conduzidos para a Delegacia de Plantão.

Com os joivens, foi apreendido um revólver calibre 38 com seis munições intactas e uma moto Yamaha Fazer com queixa de roubo. A motocicleta havia sido tomada de assalto na noite do domingo, 10.

João Felipe foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, receptação e corrupção de menores. De acordo com a polícia, ele já responde processos na Justiça por tráfico de drogas e receptação. Já o menor foi entregue aos pais.

Fotos: Fim da Linha.