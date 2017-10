Dupla é presa com duas motos roubadas e espingarda calibre 12 nos Paredões

Uma operação realizada pela Força Tática no bairro Paredões, em Mossoró, resultou na prisão de um homem, identificado como Felipe de Souza Ricardo, de 18 anos, e na apreensão de um adolescente de 17 anos nesta quarta-feira, 04 de outubro. A dupla estava em uma casa na Rua Dom Pedro II com duas motos roubadas e uma espingarda calibre 12 com duas munições intactas.

A polícia chegou ao local graças a uma denúncia de que a casa estava sendo usada para guardar produtos de roubo e que três indivíduos estariam no local exibindo armas. Quando os policiais chegaram, a dona da casa, em um primeiro momento, se recusou a abrir a porta. Após um tempo, a mulher permitiu a entrada dos PMs.

Na casa, foram encontradas uma Honda Bros branca com placa OWG-9266 e uma Honda Biz vermelha de placa OWD-3191, ambas com queixas de roubo. Após revista mais detalhadas, os policiais encontraram ainda uma escopeta calibre 12 com dois cartuchos intactos.

Felipe de Souza e o menor de idade tentaram pular o muro e fugir da residência, mas foram capturados policiais.

O menor foi levado para a Delegacia Especializada em Apoio ao Adolescente Infrator. Já Felipe de Souza foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR).