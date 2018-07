Dupla é presa após fazer clientes e dono de pizzaria reféns durante assalto em Mossoró

A Polícia Militar prendeu em flagrante dois criminosos que realizaram assalto a uma pizzaria em Mossoró na noite da quinta-feira, 05 de julho. Usando um revólver, Edson Daniel Dantas da Silva e Davi Felipe Gomes Simão da Silva, ambos com 18 anos, invadiram a Pizzaria Companhia do Sabor, na Avenida Presidente Dutra, no Alto São Manoel, anunciaram o assalto.

Os criminosos roubaram o dinheiro do caixa e pertences dos clientes e funcionários da pizzaria. No entanto, quando se preparavam para fugir, foram surpreendidos pelos policiais da Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (Rocam). Os assaltantes fizeram os clientes e funcionários de reféns e só se entregaram após a chegada de reforço policial.

Os policiais recuperaram o dinheiro roubado e apreenderam com a dupla um revólver calibre 38 usado no assalto e uma moto Honda CG 160 Fan de placa QGF – 7460 Mossoró, com queixa de roubo.

Os dois jovens foram presos em flagrante e levados para a Delegacia de Plantão, de onde foram encaminhados para a Cadeia Pública de Mossoró.