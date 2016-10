Dudé Viana regrava canção em homenagem aos profissionais da Comunicação

O cantor potiguar Dudé Viana regravou no Museu da Imprensa Oficial Eloy de Souza, do Departamento Estadual de Imprensa (DEI), em Natal, a canção “A notícia na palma da mão”, escrita pelo artista no ano de 1987. O clipe foi lançado no dia 07 deste mês, numa dupla homenagem ao Dia do Compositor Brasileiro e aos profissionais da Comunicação.

“Sou muito grato aos jornalistas, aos blogueiros e à imprensa em geral, que ajudaram a compor minha história. Já são 43 anos de dedicação à música e, neste percurso, pude conhecer e contar com o apoio de muitos profissionais da comunicação, área que admiro muito. Por isso resolvi regravar a música e fazer uma homenagem”, conta o canto.

No clipe, Dudé canta a busca contínua do jornalista pela notícia e exibe o cartaz de presente do jornal O Mossoroense, publicado no ano de 1989. O cantor faz ainda um agradecimento a dezenas comunicadores que o ajudaram.

“Fiz apresentações por todo o Brasil e levei comigo o cartaz do jornal O Mossoroense sobre minha música, não só no RN, mas o levei o Rio de Janeiro, São Paulo e várias outras cidades brasileiras. Na época, o jornal tinha pouco mais de 100 anos e as pessoas já se impressionavam em termos um jornal centenário de pé na cidade e eu levava com orgulho a nossa música e nossa imprensa pelo Brasil”, conta.

Confira o clipe de Dudé Viana: