Duas mulheres são executadas a tiros no bairro Aeroporto

Duas mulheres foram assassinadas a tiros por voltas das 20h, na noite de sexta-feira,22, na Rua Felipe Camarão, proximidades do Viaduto da BR 405, Bairro Aeroporto.

As vítimas foram identificadas como Maria Ivanilda Bezerra da Silva, 29 anos, que residia no bairro Sumaré e outra identificada apenas como Mayara.

Segundo informações as vítimas trafegavam em uma motocicleta HONDA FAN 125 de placa OJS 9976, e param no acostamento da rodovia, quando atiradores se aproximaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra as mulheres, e em seguida fugiram.

Mayara chegou a óbito no local, já Maria Ivanilda foi socorrida por uma ambulância para o Hospital Tarcísio Maia mas não resistiu a gravidade dos ferimentos.

Os agentes recolheram no local do crime, várias cápsulas de pistolas calibres ponto 40 e 380. Para a polícia, não há dúvidas de que trata-se de uma execução, mas até então não se sabe o motivo do crime, os homicídios serão investigados pela DHPP.

Foto: Passando na Hora