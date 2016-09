Duas mulheres morrem em acidente na RN 015 em Mossoró

Um acidente de trânsito na RN 015, entre Mossoró e Baraúna, próximo ao Presídio Federal e à Penitenciária Agrícola Dr. Mário Negócio deixou duas mulheres mortas na noite do domingo, 18 de setembro. As vítimas, sogra e nora, Maria Odete Santos, de 51 anos, e Daniele, de 31 anos, estavam em uma motocicleta Biz e colidiram com um veículo Gol preto.

Maria Odete, que estava na garupa da moto, morreu no local. Já Daiele ainda chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), mas morreu na unidade.

As duas vítimas moravam no Assentamento Terra Nova, localizado às margens da RN 015, próximo a comunidade de Riacho Grande.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local do acidente. Testemunhas informaram à polícia que as duas mulheres saíram de um assentamento nas imediações e subiram a pista de vez e farol da moto apagado.

O motorista do Gol acionou o Samu e permaneceu no local do acidente, onde prestou esclarecimentos à PRE.