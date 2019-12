DOUTOR VULPIANO CAVALCANTE – Wilson Bezerra de Moura

É preciso segurar as luzes do passado, porque delas dependemos nós todo o tempo.

Importante saber que numa sociedade cada um tem sua participação, colabora de qualquer forma para seu desenvolvimento, de sorte que o crescimento depende, por consequência, do trabalho e desempenho de cada um integrante.

A humanidade passou no trajeto da história por várias etapas, uma destas ditando-lhe novas formas de vida e comportamento, surgimento da indústria e o desenvolvimento comercial atingiram fases desenvolvidas na vida da humanidade, de forma a induzi-la a uma vida de completa transformação social, política e econômica. Evidentemente apareceram novas formas de vida dentro de parâmetros diferentes dos anteriores, quando o homem vivia da pura agricultura.

Portanto, com o aparecimento da indústria e o desenvolvimento comercial, ficou estabelecida a guerra entre as duas correntes produtivas. De um lodo o capital como principal fonte de riqueza, e, do outro, o trabalho, também como fonte de desenvolvimento da sociedade. Um dependendo do outro e os dois formando a corrente produtiva da sociedade.

Com prevalência das duas correntes, capital e trabalho, formaram-se as lutas de classe, capital naturalmente puxando a corrente do poder absoluto, tentando dominar ou escravizar a classe produtiva, dividindo-se as ideais e oportunizando a que vários pensadores tomassem como por termo a prevalência de ideais socialistas.

A Revolução Russa de 1917 deu o pontapé inicial de uma grande batalha entre o capital e o trabalho, surgiram os legítimos defensores da causa trabalhista e muitos deles, a exemplo do grande defensor trabalhista Vulpiano Cavalcante, abraçou a causa em defesa dos humildes.

Doutor Vulpiano Cavalcante ficou na história como o médico intelectual das ideias trabalhistas. Militou no Partido Comunista durante décadas na clandestinidade, em seu favor prestando renomados serviços à categoria operaria, assistindo, com seus préstimos, aos sindicatos em Natal, Mossoró, Macau e Areia Branca. Nesse trajeto de relevantes serviços conquistou a simpatia e admiração de todos.

O médico e idealista Vulpiano Cavalcante veio de Fortaleza, onde nasceu em 15.03.1911, para o Rio Grande do Norte com essa missão de bem servir e defender as ideias trabalhistas, até o seu falecimento aos 77 anos de idade, em 19.11.1988.

Doutor Vulpiano Cavalcante viveu uma época de forte tensão na sociedade moderna, onde ele deu irrestrita colaboração que jamais sairá da história.