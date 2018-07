Dono de parque de diversões é preso por furto de energia no RN

A Polícia Militar prendeu no último sábado (21), o responsável pelo parque de diversões “Santa Terezinha”, depois que uma inspeção da equipe de plantão da Cosern constatou a prática de furto de energia elétrica (o popular “gato”). O parque estava instalado na Rua São João, na cidade de Montanhas, na região Agreste Potiguar.

O crime vinha sendo praticado há vários dias e colocava em risco a segurança dos frequentadores do local. O dono do parque ficou detido na Delegacia de Nova Cruz, onde foi arbitrada fiança pelo delegado de plantão e, após pagamento, foi solto nesta terça-feira (23).

De acordo com Gilmar Mikeias, Gestor da Cosern na região Agreste, as ações de combate aos furtos de energia elétrica foram intensificadas em todo estado. “O desvio de energia elétrica é crime, previsto no artigo 155 do Código Penal, e a pena pode chegar a quatro anos de reclusão”, lembrou Mikeias. “Além de crime, o gato representa risco de morte a quem faz e a quem está próximo”, complementou.

A infração também provoca perturbações no fornecimento de energia elétrica e parte do prejuízo é dividida por todos os consumidores na hora do reajuste tarifário homologado pela Aneel anualmente.

De janeiro a junho, a Concessionária registrou cerca de 1.600 ocorrências da prática criminosa em todo estado, a maioria feita por meio de denúncias anônimas da população por meio do telefone 116, todas comprovadas pelas equipes de campo.

A estimativa da Cosern é de que, por ano, são desviados em média 60 milhões de kWh de energia elétrica em todo estado com os “gatos” – o que representa um prejuízo médio de R$ 28 milhões à concessionária. Numa simulação, seria possível utilizar a energia furtada para abastecer: