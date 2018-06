Dono de bar e cliente são assassinados durante tentativa de assalto em Mossoró

Dois homens foram assassinados a tiros em um bar localizado no Alto da Conceição, em Mossoró, na noite do domingo, 24 de junho. José Gomes de Melo, de 75 anos, conhecido Como Zé de Bié (dono do estabelecimento) e Francisco Idivanilson Alves, de 41 anos, foram baleados por assaltantes e não resistiram.

De acordo com testemunhas, dois homens em uma moto tentaram roubar um veículo que estava estacionado próximo ao bar, mas José Gomes reagiu à ação dos bandidos, que atiraram em direção ao bar, atingindo o idoso e Francisco Idivanilson, que também estava no estabelecimento.

Após matar as vítimas, os criminosos fugiram atirando para cima e mandando as pessoas que estavam na rua entrarem nas casas.

Ao lado do corpo do dono do bar, policiais encontraram uma arma de fogo, que pode ter sido usada para reagir ao assalto.

Com este duplo homicídio, Mossoró contabiliza 119 mortes violentas em 2018.

Foto: Passando na Hora.