Domingo com registro de execuções em Apodi e Pau dos Ferros

Domingo com registro de homicídios nas cidades de Apodi e Pau dos Ferros. Em Apodi, a ação criminosa correu no Bar do Pepa no bairro Betel. A vítima conhecido pelo apelido de “Melão”, foi executado a tiros.

Durante a investida uma outra pessoa acabou sendo ferida com bala perdida. Os atiradores fugiram após o crime com destino ignorado.

“Melão” já teve dois irmãos assassinados. Alexsandro Morais da Silva, 18, morto com cinco tiros na Praça da Bíblia, no bairro Lagoa Seca, no dia 20 de agosto de 2011; e o vendedor Adriano Rebouças da Silva, 29, morto a tiros numa festa na zona rural, em 2015.

Em Pau dos Ferros, cinco homens que circulavam num veículo tipo Fiat Uno de cor cinza que se identificaram como policiais, raptaram Vitório Ferreira Pereira, 18. O incidente ocorreu no bairro Riacho do Meio na noite deste sábado.

Os homens informaram à família que levariam Vitório para prestar informações sobre um arrombamento ocorrido no bairro. A vítima foi colocada no porta malas do carro e na manhã deste domingo foi encontrado sem vida na margem da BR-226, próximo a entrada do lixão de Pau dos Ferros.

Vitório e outros jovens estavam sendo apontados como responsáveis por vários arrombamentos no bairro Riacho do Meio, Carvão e Sema.