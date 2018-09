Dom Jaime de Barros Câmara, nosso primeiro bispo – Wilson Bezerra de Moura

Mossoró, desde o princípio de sua formação histórica, teve o privilégio de receber estrangeiros de outras nacionalidades ou mesmo de regiões circunvizinhas. Foi assim na indústria, no comércio, em tudo finalmente onde possa a cidade progredir. Que o digam Henri Koster e Miguel Faustino, tomando como exemplos.

Na esfera religiosa, outros fatores deram testemunho do forte impulso que se deu no progresso da cidade, quando os mossoroenses receberam em festas o primeiro bispo, Dom Jaime de Barros Câmara, nomeado por ato episcopal por sua Santidade Pio XI, que considerando os meritórios serviços por ele prestados e sua elevada capacidade cultural e administrativa, o designou em 19 de dezembro de 1935 para assumir a Diocese de Mossoró, recém-criada pelo bispo Dom Marcolino Nunes que, atendendo aos insistidos apelos dos católicos mossoroenses, resolveu torná-los independentes da paroquia de Apodi.

Os primeiros momentos pós-chegada de dom Jaime, vindo de trem da Estação de Porto Franco a Mossoró, acompanhado dos padres Mota e Abdon Pereira, segundo notícia no jornal A Ordem, de Natal, da plataforma do vagão do trem dom Jaime Câmara saudou a população e desta recebeu merecidos aplausos.

Havia razões para grande festa. É que a recém-criada Diocese, o primeiro apóstolo a dirigi-la acabava de chegar e assumir com galhardia os destinos de uma Diocese que tendia a se tornar significativa para todo clero norte-rio-grandense.

A comitiva que acompanhou Dom Jaime até Mossoró foi composta pelo governador do Estado, presidente do Tribunal Superior, entre outros o juiz municipal doutor Epitácio Fernandes, que procedeu a oratória em referência ao ato, que emocionou a todos pela celebridade de suas palavras.

A nomeação de Dom Jaime pelo papa Pio XI foi motivada pela sua capacidade administrativa, em reconhecimento pelo seu valor cultural. Tanto assim que ele imediatamente criou o Seminário de Santa Terezinha, encarou com perspicácia os problemas educacionais, deu irrestrito apoio aos Colégios Diocesano e o Sagrado Coração de Maria, que já existiam, e criou novas unidades de ensino, a exemplo do Colégio Dom Jaime Câmara, destinado ao ensino elementar, com o proposito de atingir um numero substancial de alunos carentes na região, que por sinal era bem desassistida.

Da criação da Diocese até os dias atuais é notório registrar que os bispos nomeados sempre tiveram destacada atuação em diferentes aspectos da sociedade. Uns cuidaram da agricultura, pecuária, dedicando-lhe maior atenção, outros à sociedade, preocupados com os aspectos sociais, econômicos e políticos. O certo é que todos se doavam à causa comum da sociedade.

Um filho de São José, município de Santa Catarina, nascido em 03 de julho de 1894, viria por estas terras deixar suas marcas de grandeza, após uma existência de 65 anos, em 08.01.1959 deixa esse mundo.