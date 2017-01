Dois jovens são assassinados em menos de três horas em Mossoró

A semana começou com a morte de mais dois jovens na cidade de Mossoró. Na noite da segunda-feira, 23, Francisco Mikael Gadelha da Silva, e Aldivan Tomas de Aquino Júnior, ambos de 18 anos, foram assassinados nos bairros Dom Jaime Câmara e Santo Antônio, respectivamente.

A primeira vítima, Francisco Mikael, foi morta por volta das 20h50 no prolongamento da rua Antônio Bento, no conjunto Parques das Flores. O jovem foi perseguido por uma dupla em uma moto e morreu atingido por seis disparos de arma de fogo, que atingiram a cabeça, o toráx e as costas.

Francisco Mikael respondia a três processos por violência doméstica contra a mulher e por posse ilegal de arma de fogo. Os investigadores ainda não sabem quem assassinou o jovem.

Ainda na noite da segunda-feira, por volta das 23h20, Aldivan Tomas foi assassinado na rua Décima Rosado, no Conjunto José Agripino, bairro Santo Antônio. De acordo com testemunhas, o jovem estava sentado na calçada da casa da avó quando uma dupla em uma moto o abordou e atirou contra ele.

Familiares da vítima informaram à polícia que não sabem o porquê de o jovem ter sido assassinado, pois não tinha envolvimento com crimes e nem possuía inimigos.

Com o assassinato dos dois jovens, Mossoró já chega a 16 mortes em decorrência da violência este ano.