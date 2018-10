Dois adolescentes assassinados dentro de casa na Grande Natal

A madrugada desta sexta-ffoi palco do assassinato de dois adolescentes, um de 16 e outro de 15 anos, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. Segundo a Polícia Militar, as vítimas são tio e sobrinho, identificados como João Vitor Varela da Silva e Siyfcndo Sinaide Cosme da Silva.