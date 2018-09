Docentes da UFERSA e do OBVIO RN publicam mais um artigo científico

Os professores Thadeu Brandão (UFERSA/OBVIO) e Sheyla Pedrosa Brandão (UNP/OBVIO) publicaram conjuntamente na Revista “Turismo, Estudos e Práticas” um estudo acerca do Antissemitismo como forma de violência simbólica e discursiva presente no RN. O trabalho buscou compreender a presença do fenômeno do antissemitismo cultural no RN, principalmente em suas manifestações religiosas, discursivas e nas representações sociais que se apresentam nos folders, apresentações ou imagens do “Turismo “Religioso”, notadamente no que se denomina “Mártires de Cunhaú e Uruaçú”. Além disso, à luz da historiografia, mostraremos a construção das representações do “judeu Jacob Rabbi” e do próprio evento, de massacre à martírio. A partir de fontes históricas secundárias explicamos como se dá a permanência e as representações do fenômeno antissemitismo através das representações simbólicas ligadas ao turismo e ao discurso religioso.

Para acessar, na íntegra, clique AQUI.