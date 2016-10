Docentes da Uern decidem defender greve geral no RN a partir do dia 11 de novembro

Professores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) definiram, em assembleia realizada na sede da Associação dos Docentes da Uern (ADUERN) na manhã desta quarta-feira, 19 de outubro, que defenderão Greve Geral no Estado a partir do dia 11 de novembro.

O posicionamento dos docentes será apresentado na Assembleia Geral do Funcionalismo Público, marcada para a próxima sexta-feira, 21, em Natal.

No dia da assembleia geral, os servidores paralisarão as atividades e discutirão problemas como os atrasos salariais, más condições de trabalho e cortes no serviço público.