Disputa por vaga no estadual potiguar 2017 continua acirrada

Segue indefinida a vaga do substituto do Palmeira de Goianinha, rebaixado na temporada 2016 no Campeonato Estadual da primeira divisão. O oitavo ocupante da elite do certame potiguar será o campeão da segunda divisão em disputa que continua acirrada, principalmente entre as equipes do Atlético e o Santa Cruz de Natal.

A cada rodada as duas equipes se alternam na liderança da competição e, quem cometer o menor erro possível, pode perder a vaga no Campeonato Estadual 2017. Na gangorra dos líderes a posição é ocupada no momento pelo Atlético Potengi que jogou na quarta-feira, 12, e venceu o Força e Lua, na sétima rodada, 1 a 0, gol marcado pelo jogador Denis.

Com essa vitória, mais sem abrir nenhuma margem confortável, o Atlético chegou aos 13 pontos e ultrapassou o Santa Cruz que vem logo atrás com 12. Na oitava rodada, o Atlético Potiguar venceu o “lanterninha” Visão Celeste, por 3 a 1. No sábado o campeonato terá sequência e o Atlético Potengi pode ampliar sua vantagem se vencer o Atlético Potiguar. Já no domingo, 16, o Santa Cruz do treinador Wassil Mendes entra em campo para o Força e Luz, que soma 06 pontos na segunda divisão.