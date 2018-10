Disputa de quem beberia mais cachaça termina com participantes em coma alcoólico no interior do RN

Uma gincana promovida pela prefeitura de Rafael Fernandes, no interior do Rio Grande do Norte, terminou com quatro pessoas hospitalizadas por excesso de consumo de álcool. A disputa de quem beberia mais cachaça, divulgada no site e nas redes sociais da prefeitura, comemorava os 55 anos de emancipação do município.

Após a competição, quatro homens foram levados ao Hospital Regional de Pau dos Ferros, devido ao excesso de ingestão de bebidas alcoólicas. Dois homens ainda estão internados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), em coma alcoólico.

Além da “prova da cachaça”, outra gincana da programação da festa chama a atenção pela irregularidade: uma corrida de motocicletas que exigia apenas que os participantes fossem maiores de 16 anos. Pelo código de trânsito brasileiro, apenas pessoas com mais de 18 anos e habilitados pelo Detran podem pilotar motocicletas.

O prefeito de Rafael Fernandes, Bruno Anastácio, afirmou que vai apurar as responsabilidades.