Discussões e protestos marcam 2º dia de visita de Trump ao Reuno Unido

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, cumpre nesta terça-feira (4) a agenda do segundo dia de visita oficial ao Reino Unido. Após alguns comentários que marcaram as primeiras horas em Londres, como as críticas ao mayor (prefeito) Sadiq Khan, Trump prepara-se para reunião com a ex-primeira ministra Theresa May. Na agenda estão temas como um possível acordo comercial transatlântico, as alterações climáticas e a Huawei.

Hoje, o presidente norte-americano e a primeira-ministra tomaram café da manhã, acompanhados de Ivanka Trump, o duque de York e dirigentes de algumas empresas, numa tentativa de reforçar os laços comerciais entre os dois países.

Donald Trump visita, em seguida, Downing Street, a residência oficial de Theresa May. É esperada uma entrevista coletiva após o encontro.

À noite, será oferecido um jantar na residência do embaixador, com a presença da rainha Elizabeth, do príncipe Charles e sua mulher, Camila.

Temas

Será discutida a possibilidade de um acordo comercial entre os Estados Unidos e o Reino Unido, no contexto do brexit. “Eles querem manter relações comerciais com os Estados Unidos, e acho que há oportunidade para um acordo comercial muito grande”, disse Trump, destacando a amizade entre os países.

Outro tema é a situação da Huawei, já que, recentemente, os Estados Unidos colocaram a gigante tecnológica chinesa na “lista negra”. Por outro lado, o Reino Unido disse que poderia permitir componentes da Huawei para a rede 5G.

Além disso, espera-se que May e Trump discutam a questão das alterações climáticas, um tema sensível, visto que o Reino Unido afirmou estar “desiludido com a decisão dos Estados Unidos de retirar-se do Acordo de Paris em 2017”.

Por último, May deverá tratar do Irã. Os EUA lançaram recentemente sanções económicas contra o país.

As discussões ocorrem no momento em que Trump pretende conseguir outro mandato e já anunciou a candidatura às eleições de 2020, enquanto May anunciou na semana passada a sua demissão, que acontece sexta-feira (8).

Protestos

Estão previstos vários protestos em diferentes cidades britânicas, incluindo uma “demonstração nacional” em Trafalgar Square.

O líder dos trabalhistas, Jeremy Corbyn, estará presente na manifestação em Londres. Corbyn boicotou nessa segunda-feira o banquete com Trump.

Os manifestantes querem se manifestar contra as ideias defendidas pelo presidente norte-americano: “Todas as pessoas que representam diferentes setores hoje vêm juntas para mostrar oposição – não só à pessoa, mas às ideias e ao tipo de visão do mundo que ele [Trump} propõe”, disse Alex Kenny, um manifestante citado pela BBC.

Agência Brasil – RTP