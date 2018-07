Diretório estadual do PSOL realiza convenção partidária neste sábado (28)

O diretório estadual do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) realiza a

convenção partidária que irá homologar as candidaturas para as eleições

desse ano neste sábado (28). A convenção está marcada para começar às

13h, no auditório do Centro Municipal de Referência em Educação

(Cemure), no bairro Nossa Senhora do Nazaré.

O presidente do partido no Rio Grande do Norte, Danniel Morais, lembrou

que cabe às convenções escolher e confirmar as candidaturas do partido

para os cargos de deputados estadual e federal, de senadores, de

governador e vice.

“O PSOL é um partido cujas decisões são tomadas de forma democrática.

Por isso, a importância da convenção. As nossas pré-candidaturas serão

confirmadas para mostrar que é possível construir um Rio Grande do Norte

melhor e diferente. Além disso, vamos confirmar que o partido, nesse

primeiro turno, não vai se coligar. Vamos puro-sangue com chapa

completa”, disse.

O partido tem como pré-candidato a governador o professor Carlos

Alberto, junto à sindicalista Cida Dantas, para o cargo de vice. Como

nas eleições desse ano são duas vagas para o Senado Federal, o PSOL

homologará as candidaturas da professora Telma Gurgel e do Professor

Lailson Almeida. Além de uma chapa completa com nomes para disputar

vagas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN) e no

Congresso Nacional.

O PSOL no Rio Grande do Norte tem prefeitos eleitos em Jaçanã e Janduís

e ainda vários vereadores em diversos municípios potiguares.