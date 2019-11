Diretoria de Serviços Urbanos faz retirada de aguapés do Rio Mossoró

A Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Diretoria Executiva de Serviços Urbanos, iniciou a retirada dos aguapés do leito e limpeza das margens do Rio Mossoró.

De acordo com o diretor de Serviços Urbanos, Cid Batista, uma equipe com 20 servidores do município estão realizando o trabalho deste a terça-feira, 26, com dois barcos. O trabalho consiste não só na retirada dos aguapés, mas na limpeza do leito e da margem do Rio.

Um trecho de cerca de 400m de extensão será contemplado com o serviço, na região do centro da cidade, tendo como ponto principal o espaço entre a Ponte Castelo Branco e a a Ponte Jerônimo Dix-sept Rosado.

“Estamos realizando o serviço para preparar o local para receber a decoração natalina. Além dos aguapés, a equipe está retirando lixo, como sacos plásticos e garrafas pets, encontrado no leito e nas margens do Rio Mossoró. Até próxima sexta-feira, 29, os serviços devem ser concluídos”, explica o diretor executivo Cid Batista.

