Diretor estadual do Detran articula campanha #CurtoDirigirBem no interior do RN

O diretor do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RN), Júlio César Câmara, encontra-se em Mossoró onde mantém contatos para o andamento da campanha #CurtoDirigirBem.

A campanha que já foi lançada em Natal, e Mossoró, atua com ações educativas que buscam ampliar a conscientização quanto a necessidade de dirigir com responsabilidade, evitando assim o registro de acidentes no trânsito.

Em Natal, a campanha foi lançada no último dia 21 de junho. Três veículos acidentados encontram-se em exposição num shopping como forma de alerta para os motoristas. O uso de um óculos que simula o grau de embriaguez é uma das atrações da campanha, que alertar para os riscos de beber e dirigir.

“Temos realizado ações em Mossoró com bons resultados. As blitzens da Lei Seca são realizadas com frequência, e durante a realização de grandes eventos, no sentido de coibir que motoristas embriagados continuem dirigindo. Atuamos com campanhas educativas que tem influenciado na queda do número de acidentes motivados pela combinação de álcool e direção”, destaca o diretor em visita ao jornal O Mossoroense onde foi recebido pelo editor geral Márcio Costa.

Com a campanha em funcionamento em Mossoró e Natal, o Detran passará a atuar em cidades polos de todo o Rio Grande do Norte, no decorrer das próximas semanas.

“Vamos iniciar uma caravana pelo interior atendendo as principais cidades com o intuito de ampliar a conscientização dos condutores de veículos quanto a necessidade de dirigir com segurança”, conclui Júlio César.