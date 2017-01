Direção da Penitenciária Mário Negócio realiza operação para prevenir confronto entre facções

A rebelião envolvendo detentos do presídio de Alcaçuz, em Nísia Floresta, acabou motivando uma ação preventiva no Complexo Penal Estadual Agrícola Mário Negócio, em Mossoró.

O temor de que o confronto entre representantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Sindicato do Crime se estenda a outros presídios do Rio Grande do Norte fez com que uma ampla operação fosse desencadeada nesta segunda-feira.

Equipes formadas por agentes penitenciários comandadas pela diretora Alrivaneide Lourenço de Oliveira, estão envolvidas na revista de celas dos pavilhões masculino, e feminino, em busca de armas e equipamentos que favoreçam o confronto entre as facções.

Como forma de facilitar a ação o atendimento externo foi suspenso e apenas um agente se manteve no atendimento a advogados e contatos externos. O agente destacava a realização das ação e a interrupção temporária das atividades com o público externo. As atividades devem ser retomadas normalmente nesta terça-feira.

A direção deverá apresentar um balanço com dados da operação após a finalização da investida.