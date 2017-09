Diocesano lançará campanha de matrículas com tema ‘Laços que nos unem’

O Colégio Diocesano Santa Luzia lança no próximo dia 5 de outubro a sua Campanha de Matrículas para o ano letivo 2018. O evento tem início às 19h30 e será realizado no Requinte Buffet. Este ano o conceito foi construído a partir de resgates, lembranças e vivência dentro da escola. Com o tema ‘Laços que nos unem’, a proposta é mostrar que o Diocesano é um lugar para compartilhar conhecimento e construir histórias de vida.

“Preparamos uma campanha muito bonita, com vários elementos que resgatam os vínculos criados a partir do que se vive no Diocesano, além de apresentarmos também os detalhes dos nossos projetos pedagógicos, tão bem planejados por nossa equipe. As pessoas poderão perceber que dentro desta escola centenária são criados laços de amizade e convivência que transcendem o tempo”, comentou o diretor do Diocesano, Pe. Charles Lamartine.

As peças da campanha documentam histórias de pessoas que têm experiências marcantes vividas no Colégio Diocesano, sejam atuais ou ex-alunos e funcionários. A partir de depoimentos e imagens que refletem o real vínculo com a escola, foi gerado o conteúdo, que poderá ser visto por completo a partir do dia 5 de outubro.

O público terá acesso à campanha por meio de material gráfico, mídias sociais, TV, rádio, além de ações em locais específicos de Mossoró.

A assinatura da campanha ‘Laços que nos unem’ é feita pela Assessoria de Comunicação do Colégio Diocesano Santa Luzia e a agência Canário Comunicação. Os créditos dos vídeos e fotos são de David Dantas Filmes e Habner Weiner, respectivamente.