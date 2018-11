Diminui taxa de homicidios no Ceará

Em todo o Estado, foram registrados 3.863 mortes do tipo, uma queda de 8,2% em comparação com as 4.209 ocorrências em 2017.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará apresentou, na manhã de hoje, relatório sobre a situação da violência no estado e comemorou a queda de 29,28% do índice de mortes violentas, durante o mês de outubro. Assim, o Ceará registrou o sétimo mês consecutivo de redução nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) no Estado. Essa diminuição ocorreu em todas as regiões do estado alencarino. Em comparação com o ano passado, outubro foi o mês de 2018 com a maior queda registrada de mortes violentas, que caíram de 516 para 362. A maior redução ocorreu na região Sul, com queda de 44,9% no índice. No acumulado do ano, foram registradas em todo o Estado 3.863 mortes do tipo, uma queda de 8,2% em comparação com as 4.209 ocorrências em 2017.