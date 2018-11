Diálogo com Brasília pode ser o principal desafio de Fátima Bezerra

A vitória maiúscula de Fátima Bezerra nas urnas, nas eleições de 2018, não significam a garantia de um caminho livre na liberação de recursos federais para o Rio Grande do Norte. As diferenças ideológicas terão de ser superadas e o diálogo democrático estabelecido com Bolsonaro.

Fátima e Bolsonaro estiveram em lados opostos durante a campanha e, ao que parece, continuarão nessa situação durante os quatro anos de governo. A situação da governadora é tida como desconfortável. Em seus mandatos de deputada federal e senadora Fátima Bezerra participou ativamente e foi prestigiada pela gestão nacional petista. A dificuldade será dialogar com um presidente que baseou sua campanha no antipetismo.

O Rio Grande do Norte tem uma situação fiscal precária, além de ser um dos estados mais pobres do país. Os recursos próprios são insuficientes para a manutenção da máquina pública e será necessário a transferência de recursos, um mínimo que seja, para que investimentos sejam possíveis.

Poderá haver diferença se o modelo de gestão de Bolsonaro cumprir o que defendeu, um novo pacto federativo que garanta mais liberdade aos estados. No discurso de vitória, disse que seu governo “respeitará de verdade a federação”, de forma a garantir que os recursos federais cheguem a estados e municípios.