Diabéticos devem buscar insulina Lantus na Farmácia Central

A Secretaria Municipal de Saúde informa que os pacientes que usam a insulina Lantus devem buscar o medicamento na Farmácia Central, situada no Centro Administrativo Alcides Belo, na rua Pedro Alves Cabral, bairro Aeroporto. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h, e o telefone para contato é o 3315-1290 ou o 3315-4855.

Usada no tratamento de diabetes mellitus tipo 2 em adultos e do tipo 1 em adultos e crianças com mais de 6 anos de idade, a Lantus estava em falta em Mossoró desde setembro deste ano.

A insulina Lantus não é distribuída pelo Ministério da Saúde, como acontece com a distribuição das insulinas NPH e Regular. A compra do medicamento, de alto custo, deveria ser custeada pela União, pelo Estado e pelo Município conjuntamente, porém somente a Prefeitura Municipal de Mossoró tem arcado com o custeio.

“Mesmo com um decisão judicial determinando o custeio da compra da Lantus dividido, o Estado e a União não têm cumprido com a obrigação”, informa a assessoria da Prefeitura em nota.