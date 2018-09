Dia Mundial Sem Carro está sendo comemorado neste sábado

O Dia Mundial Sem Carro é comemorado neste sábado, dia 22 de setembro. A data internacional tem objetivo de estimular a reflexão sobre o uso excessivo do automóvel e propor a redução da dependência dos carros e motos para a locomoção.

É uma data voltada para a conscientização sobre os problemas advindos do uso constante de veículos automotivos pela população. A data foi instituída internacionalmente no ano 2000 e começou a ser comemorada no Brasil a partir de 2001.

Quando vários carros são colocados na rua, surge o mais grave dos problemas: a poluição. A qualidade do ar nas grandes cidades é cada vez pior em virtude, principalmente, da eliminação de poluentes por veículos automotores. Entre os principais poluentes eliminados pelos veículos, podemos citar o monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxido de nitrogênio, óxidos de enxofre, fuligem e poeira.

Em São Paulo, os ciclistas e pedestres podem conferir, ao longo do caminho, concertos realizados nas ruas com integrantes das Orquestra Sinfônica da USP, da Orquestra Sinfônica Municipal e da Jazz Sinfônica, entre outros convidados.