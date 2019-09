Dia do Esporte Cidadão será realizado neste sábado (14)

A Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC), por meio da Subsecretaria de Esporte e Lazer (SEL), realiza no próximo sábado (14) o “Dia do Esporte Cidadão”, atividade inserida dentro das atividades do Setembro Cidadão, e que tem por objetivo utilizar o esporte como ferramenta de inclusão e cidadania. A ação é aberta ao público e acontece a partir das 7h30, na Praça do Centro Administrativo.

Voltado aos servidores do Estado, e aberto à população de forma geral, o evento conta com uma programação que envolve uma série de atividades desportivas realizadas por educadores físicos vinculados a SEL, como a Caminhada Cidadã, trekking, zumba, alongamento, aferição da pressão, e futebol society, este último recebendo a participação de escolas da rede estadual de ensino do RN. Além disso, o evento também disponibilizará aos participantes água e frutas.

Os interessados em participar da ação têm duas opções para inscrever-se: a primeira, de forma presencial, no dia e local do evento. A segunda através do aplicativo Nota Potiguar, parceiro da ação. Neste último caso serão disponibilizadas 500 inscrições por meio do app, disponível no Google Play (Android) e App Store (IOS). Para efetuar a inscrição e ganhar o voucher de participação é necessário instalar o Aplicativo Nota Potiguar, acessar o menu principal e selecionar a aba “Pontos Benefícios: ingressos”, em seguida clicar na opção de evento “Dia Esporte Cidadão + Adquirir Voucher”.

Além disso, o usuário do aplicativo deverá levar um quilo de alimento no dia da ação. As doações arrecadadas durante evento serão entregues a instituições humanitárias.

Para o coordenador de Desporto Escolar da SEEC, João Pessoa, o “Dia do Esporte Cidadão” trata-se de uma iniciativa que contribui não apenas para inclusão cidadã, mas também para uma melhor qualidade de vida. “Por meio da prática do esporte nós atendemos várias questões como respeito, solidariedade, companheirismo e disciplina, que são valores que produzem no cidadão aspectos favoráveis à convivência com o outro e com a sociedade. Dessa forma o esporte, enquanto atividade e fenômeno cultural, é uma ferramenta pela busca da qualidade de vida”, avalia o coordenador.

Nota Potiguar

Parceiro da ação “Dia do Esporte Cidadão”, o programa Nota Potiguar é uma campanha de conscientização do Governo do Estado, realizada por meio da Secretaria de Tributação (SET), cujo objetivo é esclarecer ao cidadão potiguar a importância do recolhimento de tributos para manutenção de serviços públicos essenciais. A campanha faz parte do Programa de Educação Fiscal do RN e entrou em vigor em abril deste ano.

Até o momento a Nota Potiguar possui mais de 147,1 mil usuários do aplicativo, além de 121 instituições cadastradas e 43,1 mil estabelecimentos. A ideia da iniciativa é estimular a população a solicitar sua nota fiscal no ato da compra e trocar os valores acumulados por prêmios. Ao todo, são distribuídos mensalmente, com sorteios baseados nos números da Loteria Federal, R$ 118 mil para os consumidores e R$ 159 mil às instituições filantrópicas cadastradas.