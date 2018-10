Dia Demasiadamente Humano acontece em novembro

“É possível viver sem sonhos?” A indagação é o tema da quinta edição do Dia Demasiadamente Humano, que acontecerá no dia 24 de novembro, na Faculdade de Ciências da Saúde (FACS), em Mossoró.

O evento é uma realização do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas (PPGCISH), do Grupo de Estudo do Pensamento Complexo (GECOM) e do Grupo de Pesquisa Educação Física, Sociedade e Saúde (GPEFSS).

O objetivo é fomentar um espaço de diálogo entre as diversas áreas, a partir do qual seja possível produzir saberes que ajudem a viver de forma cada vez mais humana, demasiadamente humana.

Na programação consta conferência, mesa-redonda, roda de conversa, atração cultural e apresentação e publicação de trabalhos científicos.

O evento é direcionado a estudantes da graduação e pós-graduação, professores e profissionais. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de novembro, no BLOG do evento. Para submissão de trabalhos, o prazo termina no dia 18 de novembro.

