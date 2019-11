Dia de D de vacinação contra sarampo para indivíduos de 20 a 29 anos acontece neste sábado (30) nas UBSs

Os indivíduos de 20 a 29 anos que não se vacinaram contra sarampo ou que estão com o esquema de vacinação incompleto podem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próximo de sua casa para garantir a imunização contra a doença neste sábado (30). Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da zona urbana vão abrir das 8h às 17h, sem fechar para almoço, para vacinar as pessoas desse grupo prioritário.

Além das UBSs da zona urbana, a Secretaria de Saúde vai abrir pontos extras de vacinação no SESI (8h às 17h), Nova Mossoró (8h às 17h), Cidade Oeste (8h às 17), Shopping Liberdade (8h às 13h) e Partege Shopping Mossoró (12h às 17h).

Segundo o Ministério da Saúde, há uma estimativa que 12.280 pessoas sejam vacinadas contra o sarampo na cidade. A campanha para jovens e adultos de 20 a 29 anos começou no dia 18 e segue até o dia 30 de novembro, Dia D de vacinação e último dia da campanha. A meta do Ministério da Saúde é que Mossoró imunize, pelo menos, 95% do público-alvo.

“É uma campanha seletiva que vai vacinar aquelas pessoas que não tem esquema de vacinação completo ou que precisam completar. Se estou em dia com minha vacinação, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, não preciso tomar. Agora, se estou com o esquema incompleto preciso completar e se não tiver tomado nada vou receber a vacina de acordo com a minha faixa etária.”, explica o coordenador das Imunizações, Etevaldo de Lima.

Portal Prefeitura