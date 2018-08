Dia D de Vacinação contra a poliomielite e sarampo acontece no próximo sábado

O sábado, dia 18 de agosto, será o Dia D de mobilização para a Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite e contra o sarampo. A campanha teve início dia 6 e segue até 31 de agosto, realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. Devem ser vacinadas crianças de um ano até quatro anos 11 meses e 29 dias.

A campanha tem como objetivo manter elevada cobertura vacinal contra a poliomielite nos municípios, para evitar a reintrodução do vírus selvagem da poliomielite, bem como vacinar os menores de cinco anos de idade contra o sarampo e a rubéola, para manter o estado de eliminação dessas doenças.

“Ressaltamos que no próximo sábado, dia 18, acontecerá o Dia D de divulgação e mobilização Nacional para a Campanha de Vacinação contra a poliomielite e Sarampo. Orientamos que todos os pais e responsáveis, principalmente aqueles que não podem levar seus filhos na semana para ser vacinados, não percam a oportunidade de levá-los e com isso garantir a proteção destes contra essas doenças e evitar a reintrodução das mesmas em nosso Estado”, explica a coordenadora do Programa Estadual de Imunização da Sesap, Katiúcia Roseli.

As campanhas contra poliomielite foram iniciadas em 1980, estando o país livre da doença desde 1990. Com relação às campanhas contra o sarampo, estas são realizadas desde 1995, com a vacinação de população alvo específica que, na grande maioria das vezes, abrange as crianças de um a quatro anos de idade.

O público-alvo da campanha corresponde a 11.213.278 crianças no Brasil e 188.861 no Estado do Rio Grande do Norte. A meta mínima a ser alcançada corresponde a 95% de cobertura vacinal contra poliomielite e sarampo. Após a primeira semana de Campanha o Estado vacinou apenas 8,2% do público alvo para a Poliomielite e 8% para o Sarampo, mostrando que um número muito pequeno de crianças foram levadas até as Unidades Básicas de Saúde até a presente data.