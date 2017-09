Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação acontece neste sábado

Amanhã, dia 16, acontece o dia D da Campanha Nacional de Multivacinação que tem como público-alvo crianças de zero a menores de quinze anos de idade. A campanha teve início dia 11 e segue até o dia 22 de setembro, o objetivo é a atualização da caderneta de vacinação das crianças e adolescentes. Todas as Unidades Básicas de Saúde da zona urbana e a UBS da comunidade da Maísa estarão abertas para a vacinação das . Além das Unidades, os bairros Nova Mossoró e Cidade Oeste estarão com postos de vacinação.

Serão disponibilizadas as vacinas BCG, Hepatite B, Penta, VIP, VOP, Rotavírus, Pneumocócica, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral, Tetra Viral ou Varicela, DTP, Hepatite A, dT, dTpa e HPV.

Este ano é a primeira vez que os adolescentes estão incluídos na campanha de Multivacinação. Aqueles que tem idade entre 12 e 13 anos receberão a vacina contra a meningite C e as meninas de 9 a menores de 15 anos e os meninos de 11 a menores de 15 anos receberão a vacina contra o HPV.

O coordenador do Programa Nacional de Imunização do município, Etevaldo de Lima, reforça a importância da criança e do adolescente estar com a caderneta de vacinação. “Como a campanha é de atualização da caderneta, é importante que a criança e adolescente esteja com ela em mãos para saber as vacinas que devem tomadas”, disse Etevaldo. As UBS estarão abertas das 8h às 17h, com exceção da unidade de saúde da Maísa que funcionará das 8h às 12h.