Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica acontece neste sábado

Neste sábado, 07, acontece o dia D da campanha de vacinação antirrábica. As Unidades Básicas de Saúde da Zona Urbana estarão abertas para receber a população que queira vacinar seus cães e gatos a partir dos dois meses de idade.

Além das UBSs, haverá um posto na II Unidade Regional de Saúde (II URSAP) e outro na Secretaria Municipal de Saúde, no Centro Administrativo Alcides Belo, Rua Pedro Álvares Cabral, Bairro Aeroporto. A vacinação ocorrerá das 8h até as 17h.

Na Zona Rural a campanha foi intensificada durante a semana com as equipes volantes que visitam as comunidades rurais e bairros periféricos.

A campanha teve início no dia 15 de agosto e segue até o dia 15 de outubro. Até o momento, foram vacinados 10.750 cães e 6.611 gatos. A população canina e felina estimada pelo Ministério da Saúde na cidade de Mossoró é de 28.849 cães e 12.690 gatos, 80% desses animais devem ser vacinados até o final da campanha.

A raiva é uma doença fatal e o método mais eficaz de prevenir a doença é a vacinação, por isso todos os cães e gatos devem receber a vacina.