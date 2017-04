Detran/RN sinaliza redutores de velocidade em Caraúbas

Uma equipe do Detran/RN, está nas ruas de Caraúbas para fazer pinturas horizontais nos redutores de velocidades, bem como demarcar as faixas de pedestres para melhor organizar as vias públicas.

Em conversa com o engenheiro da coordenadoria de operações do Detran no RN, Misael Gadelha que é responsável pelas sinalizações, foi informado que a cidade passará por diversas etapas entre as pinturas e emplacamentos das ruas.

Só então será feito o processo de educação no trânsito sem punições, apenas para reeducar os motoristas e organizar melhor o trânsito na cidade. Nesta manhã, a equipe do engenheiro está nas ruas fazendo a sinalização oficial.

Segundo a equipe técnica, para o processo de pintura está sendo utilizada a tinta para demarcação viária padrão “dersa” que é utilizada em todo o País. Trata-se de uma resina acrílica recoberta sobre esfera de vidro para causar reflexo a noite e ficar visível aos motoristas.