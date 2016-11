Detran inicia atividades da Escola Pública de Trânsito

O Detran/RN iniciou as atividades pedagógicas da Escola Pública de Trânsito (EPTRAN). A abertura foi no auditório da autarquia e reuniu Direção, coordenadores e subcoordenadores, além de alunos e instrutores.

A aula inaugural do curso de capacitação de Vistoriador de Trânsito foi ministrado pelos instrutores Iapony Gomes e Waldomiro Alcebíades Júnior e foi voltada para os servidores e colaboradores do Detran. A capacitação tem carga horária de 20h/aula e segue até o próximo dia 02 de dezembro. Além desse curso, há previsão de outros dois terem seus editais divulgados nas próximas semanas.

O chefe de gabinete do Detran, Antônio Henrique, acompanhou o momento e aproveitou a ocasião para parabenizar a todos os envolvidos com a idealização da EPTRAN no Rio Grande do Norte. “A Escola Pública de Trânsito vem somar ao Detran quanto a capacitação de servidores e reforça a sua importância como órgão que trabalha pela segurança do trânsito”, disse.

Já o gerente da Escola, Luiz Felipe, apresentou toda a equipe da EPTRAN e lembrou a importância de cada um na execução das atividades. “Sem alunos, administradores e idealizadores não há como realizar um bom trabalho. Todos nós somos importantes para o sucesso da EPTRAN e pretendemos torná-la referência nacional em educação no trânsito e valorização da vida”, comentou.

EPTRAN

A Escola Pública de Trânsito do Rio Grande do Norte (EPTRAN/RN) foi instituída em 16 de setembro de 2016. É uma Assessoria de Cursos subordinada ao Denatran, vinculada ao Gabinete da Direção e com apoio da Coordenadoria de Educação e Fiscalização de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN).