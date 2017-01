Detentos tentam derrubar parede e matar outros presos na Cadeia Pública de Natal

Detentos do Presídio Provisório Professor Raimundo Nonato, conhecido como Cadeia Pública de Natal, iniciaram rebelião às 3h desta segunda-feira, 16 de janeiro. De acordo com o governo do Estado, os presos tentaram derrubar uma parede da unidade afim de fugir, mas foram impedidos pela polícia e a situação foi controlada.

Os presos ainda tentaram entrar na área de isolamento da unidade, onde ficam os presos ameaçados por outros detentos, mas também não conseguiram. Ainda não há informações sobre feridos na rebelião.

O Grupo de Operações Especiais está na Cadeia Pública de Natal desde as 7h30.

Por causa da rebelião, uma vistoria da Defensoria Pública, marcada para acontecer na unidade nesta segunda-feira, foi adiada.

O Presídio Provisório Raimundo Nonato foi projetado para abrigar 166 detentos, mas atualmente conta com 600 presos, de acordo com relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Além da superlotação, a unidade enfrenta ainda problemas estruturais e já não possui grades, arrancadas pelos detentos em rebelião anterior.