Desmatamento previsto no Brasil pode aumentar temperatura local em 1,45 °C

O desmatamento previsto no Brasil pode levar a um aumento da temperatura local de até 1,45 graus centígrados em média até 2050, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira na revista especializada “PLOS ONE”.

O novo modelo, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), quantifica como a mudança da densidade das florestas brasileiras afetará as temperaturas da superfície local, ao alterar as propriedades da reflexão da luz solar e a perda de umidade.

Agência EFE