Desmagtamento na Amazónia sobe 85% em 2019

A área com alertas de desmatamento na floresta amazônica brasileira praticamente duplicou em 2019, primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro.

Segundo dados do sistema Deter, criado pelo INPE – o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil – para detectar os primeiros sinais de desmatamento, a área total registada no ano passado alcançou os 9166 quilómetros quadrados, um aumento de 85 por cento em relação a 2018 (ano em que os alertas de desmatamento referiam uma área de 4946 quilómetros quadrados).

